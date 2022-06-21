В Красноярске для участников долевого возобновили строительство домов

После многолетнего перерыва для участников долевого возобновилось строительство домов по улицам 1-я Хабаровская, 7 и Шевченко, 1 и 2, пишут на сайте правительства Красноярского края.

На Шевченко подготовили строительную площадку. Сейчас завозят материалы и технику, начался демонтаж. На строительной площадке дома на 1-Хабаровской строители готовят котлован под свайный фундамент. Стартовала работа по подключению площадки к временному электроснабжению.

Достроят дома в 2023 году. Денежные средства на завершение строительства выделяются из федерального и краевого бюджетов.

В регионе это первые дома, в которых права дольщиков будут восстановлены с помощью достройки, до этого участники долевого получали компенсации.

Напомним, недавно наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решение о выплате компенсаций участникам долевого на ул. Прибойной, 37 Г, стр. 2/1. В итоге выплаты получат 124 человека, участвовавших в долевом строительстве многоквартирного дома ЖК «Два берега» застройщика «Ситистрой».

До конца 2022 года в Красноярске восстановят права дольщиков 43 недостроенных домов. Соглашение об этом заключили министерство строительства региона и федеральный Фонд развития территорий.

В списке на рассмотрение находится один дом ООО ПО „Строительный стандарт“, три дома ООО „Проектстрой“, один дом ООО „Ситистрой“, один дом АО ПСК „Союз“ в Красноярске. В Емельяновском районе: 16 домов ООО „Злата“, два дома ООО „СП“, четыре дома ООО „Новалэнд“, шесть домов ООО „ПСП“, один дом ООО „СТС“, пять домов ООО „Cтройинвест“. В Дивногорске три дома ООО „Дивные горы“ и один дом ООО „Экострой“. В Березовском районе один дом ООО „Сибирь-Инвест“.

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов