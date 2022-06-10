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В Красноярске восстановят права 124 обманутых дольщиков

Главная Общество
Красноярск
21:31 10 Июня 2022
общество, красноярск, обманутые дольщики
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Наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решение о выплате компенсаций участникам долевого на ул. Прибойной, 37 Г, стр. 2/1. В итоге выплаты получат 124 человека, участвовавших в долевом строительстве многоквартирного дома ЖК «Два берега» застройщика «Ситистрой».

Для получения выплаты нужно обратиться с заявлением в федеральный фонд. Сумма определяется исходя из рыночной стоимости квадратного метра равнозначного жилья на первичном рынке, пишут на сайте правительства Красноярского края.

До конца 2022 года в Красноярске восстановят права дольщиков 43 недостроенных домов. Соглашение об этом заключили министерство строительства региона и федеральный Фонд развития территорий.

В списке на рассмотрение находится один дом ООО ПО „Строительный стандарт“, три дома ООО „Проектстрой“, один дом ООО „Ситистрой“, один дом АО ПСК „Союз“ в Красноярске. В Емельяновском районе: 16 домов ООО „Злата“, два дома ООО „СП“, четыре дома ООО „Новалэнд“, шесть домов ООО „ПСП“, один дом ООО „СТС“, пять домов ООО „Cтройинвест“. В Дивногорске три дома ООО „Дивные горы“ и один дом ООО „Экострой“. В Березовском районе один дом ООО „Сибирь-Инвест“, —сообщили в пресс-службе ведомства.

Консультационный центр для участников долевого находится в краевой службе строительного надзора и жилищного контроля по адресу (ул. Парижской Коммуны, 33). Записаться на личный приём и проконсультироваться можно по телефонам: 8 (391) 273-02-59, 212-50-34.

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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