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В Красноярске запустили экосистему поддержки предпринимательства

Главная Общество
Красноярск
09:05 27 Июня 2022
общество, красноярск, россия, в красноярском крае, сбербанк, поддержка, бизнес, экономика
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В Красноярске развивается экосистема поддержки предпринимателей, предоставляющая действующим и начинающим бизнесменам много возможностей, прежде-всего бесплатных. В городском Центре поддержки общественных и предпринимательских инициатив для предпринимателей доступна бесплатная всесторонняя помощь, в т.ч. подготовка документов для регистрации бизнеса.

В Центре можно дистанционно зарегистрировать ИП и ООО. Помимо удобства и безопасности такой регистрации предприниматель в Центре получает комплекс бесплатных услуг (18+):

  • консультация по организации бизнеса и помощь в подборе необходимых видов деятельности;
  • выбор системы налогообложения и подготовка документов для налоговой и внебюджетных фондов;
  • информация по налоговой отчетности, а также срокам и порядку уплаты налогов и сборов.

Предпринимателю расскажут о работе с контрольно-кассовой техникой, при необходимости направят документы на открытие расчётного счета в банк. Выбирать банк рекомендуем после изучения всех предложений. Например, если дистанционно открыть счет в Сбере, можно получить дополнительные возможности:

  • ведение счета от 0 рублей в месяц без дополнительных условий;
  • бесплатные сервисы без ограничения срока действия: «юрист для бизнеса», «электронный документооборот», «бухгалтерия для ИП 6% без сотрудников», размещение вакансии на сайте работа.ру для поиска сотрудников;
  • оформление ЭЦП от налоговой бесплатно;
  • бесплатное использование программы «1С:Бизнес-старт» на год, 1 месяц рекламы в «2-GIS» и многие другие возможности.

4 млн. человек начали своё дело в качестве самозанятого.

Очень просто стать самозанятым через сервис «Мой налог». Доступна и регистрация через сервис «Своё дело» от Сбера, который дает дополнительные бесплатные возможности для организации и ведения бизнеса:

  • конструктор документов,
  • календарь онлайн-записи клиентов,
  • бесплатные юридические консультации,
  • ежедневная рассылка с обучающими материалами в мессенджерах.

Зарегистрироваться и узнать об этих возможностях подробно можно в нашем Центре.

Сегодня многие предпочитают осуществлять деятельность в статусе самозанятого в виду простой регистрации и отсутствия отчетности, однако регистрация в качестве ИП позволяет получить статус «субъекта МСП», что в перспективе дает преимущества в развитии, получении мер господдержки, расширяет базу клиентов.

За счет бесплатной консультационной и информационной поддержки со стороны Центра, сведены к минимуму риски для предпринимателя – дополнительные обязанности, налоговая нагрузка, отчетность. ИП в отличие от самозанятого при необходимости может принимать в штат сотрудников, получает пенсионный стаж. Для многих видов деятельности в крае установлены налоговые каникулы, с учетом которых в первые годы деятельности ставка по налогу на УСН или патенте составит 0%, и налоговые отчисления ИП даже с учетом взносов в Пенсионной фонд могут быть даже ниже налога самозанятого. В Центре подберут выгодный для предпринимателя статус и режим налогообложения с учетом действующего законодательства и вида деятельности.

Есть и отличие по мерам поддержки, например, по действующей с этого года в администрации Красноярска субсидии на возмещение расходов на приобретение оборудования, ИП может возместить до 400 тыс. руб. понесенных расходов, а самозанятый гражданин не более 100 тыс. рублей.

По этим и многим другим вопросам можно обратиться в Центр поддержки общественных и предпринимательских инициатив по адресу: г. Красноярск, ул. Никитина, 3Б, тел. 8 (391) 276-36-00 или через сайт (18+).

Возрастная категория 18+

По материалам Центра поддержки общественных и предпринимательских инициатив

Фото: © Центр поддержки общественных и предпринимательских инициатив

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