3-летний ребенок пострадал при столкновении Lada Priora с Toyota в Березовском районе

В Красноярском крае на 856 км автодороги P-255 «Сибирь» случилась автоавария с участием Toyota и Lada Priora.

Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, ДТП произошло в вечерние часы рядом с автобусной остановкой «Вознесенка» 38-летняя женщина-водитель за рулем иномарки допустила столкновение с отечественным автомобилем, которым управлял 26-летний житель Красноярска.

Столкновение произошло из-за невнимательности женщины-водителя, которая начала перестраиваться в правую дополнительную полосу, чтобы остановиться и не увидела другую машину.

В момент аварии в салоне Lada находился 3-летний ребенок, который сидел на заднем сиденье в детском кресле. Несмотря на то, что несовершеннолетний был пристегнут ремнями, кресло не было закреплено, поэтому его отбросило и ребенок ударился головой.

В результате в отношении женщины-водителя был оставлен протокол об административном правонарушении. Водителю Lada Priora, в свою очередь, грозит штраф в 3 тысячи рублей за нарушение правил перевозки детей.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю