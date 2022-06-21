21 июня
Красноярск
погода +23 °C
56.17
 
€ 58.8
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

3-летний ребенок пострадал при столкновении Lada Priora с Toyota в Березовском районе

Главная Общество
Красноярск
11:10 21 Июня 2022
авария, дтп, ребенок, в красноярском крае
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае на 856 км автодороги P-255 «Сибирь» случилась автоавария с участием Toyota и Lada Priora.

Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, ДТП произошло в вечерние часы рядом с автобусной остановкой «Вознесенка» 38-летняя женщина-водитель за рулем иномарки допустила столкновение с отечественным автомобилем, которым управлял 26-летний житель Красноярска.

Столкновение произошло из-за невнимательности женщины-водителя, которая начала перестраиваться в правую дополнительную полосу, чтобы остановиться и не увидела другую машину.

В момент аварии в салоне Lada находился 3-летний ребенок, который сидел на заднем сиденье в детском кресле. Несмотря на то, что несовершеннолетний был пристегнут ремнями, кресло не было закреплено, поэтому его отбросило и ребенок ударился головой.

В результате в отношении женщины-водителя был оставлен протокол об административном правонарушении. Водителю Lada Priora, в свою очередь, грозит штраф в 3 тысячи рублей за нарушение правил перевозки детей.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Омскому депутату грозит десять лет лишения свободы за фейки о российской армии

Омскому депутату грозит десять лет лишения свободы за фейки о российской армии

21 Июня 2022 г.
СКР предъявил обвинение по семи эпизодам
Новости Красноярска: В Минэкологии Красноярского края рассказали о мониторинге воздуха

В Минэкологии Красноярского края рассказали о мониторинге воздуха

21 Июня 2022 г.
Повышенный уровень концентраций загрязняющих веществ - 0,04 %
Новости Красноярска: В Красноярске в «Тихих зорях» перекроют дорогу до 23 июня

В Красноярске в «Тихих зорях» перекроют дорогу до 23 июня

21 Июня 2022 г.
Движение для автотранспорта перекрыто уже с сегодняшнего дня
Новости Красноярска: На красноярском острове Отдыха появится инклюзивный парк

На красноярском острове Отдыха появится инклюзивный парк

21 Июня 2022 г.
Его площадь будет 3,5 тысячи квадратных метров
Новости Красноярска: Пушистый манул попал в фотоловушки в Саяно-Шушенском заповеднике

Пушистый манул попал в фотоловушки в Саяно-Шушенском заповеднике

21 Июня 2022 г.
Кадры животного были получены еще в начале марта
Новости Красноярска: В Красноярске начал работу бизнес-отряд старшеклассников

В Красноярске начал работу бизнес-отряд старшеклассников

21 Июня 2022 г.
Проект запустили в пилотном режиме
Новости компаний
20/06
Пришел. Увидел. Поступил! В Университете Решетнёва началась приёмная кампания-2022
20/06
«Дела судебные. Деньги верните!» - популярное шоу на телеканале «Мир»
17/06
Комбинат «Волна» – одно из лучших предприятий Красноярска в области социального партнерства и охраны труда
16/06
Лучшие районы Дубая для покупки недвижимости в 2022 году
14/06
Какую дебетовую карту лучше оформить?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске задержали всех участников массовой драки на Южном рынке

В Красноярске задержали всех участников массовой драки на Южном рынке

18 Июня 2022 г.
Их доставили в полицию
Новости Красноярска: Массовая драка произошла на Южном рынке Красноярска

Массовая драка произошла на Южном рынке Красноярска

18 Июня 2022 г.
Двое обратились за медицинской помощью
Новости Красноярска: В Красноярске 21-летний студент СФУ выпал из окна девятого этажа общежития

В Красноярске 21-летний студент СФУ выпал из окна девятого этажа общежития

17 Июня 2022 г.
Смерть юноши не имеет криминальных признаков
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru