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51 нетрезвого водителя задержали инспекторы ДПС в Красноярске на выходных

Главная Общество
Красноярск
15:35 20 Июня 2022
красноярск, автомобиль, водитель, гибдд
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На дорогах Красноярска на минувших выходных прошла профилактическая акция «Нетрезвый водитель».

Как сообщили в ГИБДД России по краю, автоинспекторам удалось задержать 51 водителя, которые были в нетрезвом виде. 16 из них управляли автотранспортом, не имея водительских прав.

Еще четыре пойманных автолюбителя совершили данное правонарушение повторно и теперь им грозит уголовная ответственность.

Так, например, инспекторами ГИБДД был задержан 37-летний мужчина на Lexus, который ехал по Авиаторов. Как установило медосвидетельствование, автомобилист был пьян и алкотестер показал 00,425 мг/л. Нарушителю грозит штраф на сумму в 30 тыс рублей и лишение водительских прав от 1,5 до 2 лет.

Фото: vk.com/gibdd24

 

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