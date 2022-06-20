95-летний ветеран ВОВ из Красноярска отдал лжепочтальону более 500 тысяч рублей

В Красноярске прокуратурой были переданы в суд материалы уголовного дела о мошеннических действиях, которые были совершены в отношении 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Красноярска.

Согласно версии следователей, все произошло в конце января текущего года. Так, 30-летняя красноярка под видом почтальона проникла в дом ветерана и убедила в том, что ему следует заменить деньги на купюры нового образца. Затем пенсионер отдал злоумышленнице свыше 500 тысяч рублей, которые она поменяла на билеты «Банка приколов» и скрылась.

Спустя время пожилой красноярец понял, что стал жертвой обмана и заявил об этом в полицию. Впоследствии красноярку задержали в Новосибирске и доставили в Красноярск. Отметим, что похищенные деньги удалось вернуть пенсионеру в полном объеме.

Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. За мошенничество злоумышленнице грозит до 6 лет лишения свободы.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости