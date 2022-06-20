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В Красноярске мужчине за разбойное нападение на магазин грозит до 10 лет тюрьмы

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Красноярск
15:00 20 Июня 2022
общество, происшествия, красноярск, разбойник, мвд, нападение
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В Красноярске осудят обвиняемого в разбойном нападении на магазин.

В апреле в дежурную часть обратилась продавец из торговой точки в мкр. Солнечный. Она рассказала, что вечером в магазин пришёл мужчина и, угрожая ножом, украл из кассы около 20 тысяч рублей.

Сотрудники полиции изъяли видеозапись с места происшествия и установили по ней, что к преступлению причастен ранее судимый 36-летний мужчина. Злоумышленника задержали, он признался в содеянном и пояснил, что нуждался в деньгах и потратил их на продукты питания и цветы для своей жены.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».  Максимальное наказание по статье — до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

 

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