В Канске 28-летнему мужчине за кражу телефона грозит до 5 лет тюрьмы

Ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 28-летнего мужчину подозревают в краже телефона, забытого посетительницей коктейль-бара.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю, около 03:00 в дежурную часть обратилась жительница Канска и сообщила о хищении у неё мобильного телефона стоимостью 60 тысяч рублей. Она с приятельницами отмечала в заведении свой день рождения. В какой-то момент они развеселились и стали вести себя вызывающе, после игнорирования требований персонала прекратить безнравственное поведение их выпроводили из бара. Женщина обнаружила, что телефона нет, в заведении пропажу тоже не нашли.

Полицейские установили и задержали причастного к краже сотового местного житель 1994 года рождения. Он в тот день отдыхал в баре и стал свидетелем веселья женщин. Злоумышленник увидел оставленный одной из посетительниц на барной стойке телефон, забрал себе и выбросил сим-карту.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье — до 5 лет лишения свободы.

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