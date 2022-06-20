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«Дела судебные. Деньги верните!» - популярное шоу на телеканале «Мир»

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Красноярск
08:37 20 Июня 2022
телевидение, шоу, суд, телешоу
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Для чего зрители смотрят судебные шоу? Во-первых, это действительно «шоу»: запутанные истории и часто неожиданные финалы с конфликтами, которые решается при помощи законодательства. Во-вторых, это возможность узнать, что думает закон о ситуациях, с которыми довольно часто сталкиваются люди.

Серия «Дела судебные» - популярное шоу на телеканале «Мир», которое ежедневно смотрят тысячи зрителей. Передача выпускается в трех вариантах, один из которых – «Деньги верните!», где рассматриваются дела, связанные с финансами. Данный цикл ведет Дмитрий Сергеевич Агрис, известный юрист. Что известно о его биографии – узнайте в этой статье.

Биография Дмитрия Агриса – ведущего «Дела судебные. Деньги верните!»

Дмитрий Сергеевич Агрис родился в 1983 году в Нижнем Новгороде (тогда – город Горький). Завершив обучение в школе, поступил на юридический факультет ННГУ имени Лобачевского и в 2005 году закончил его со специальностью «Гражданское право».

За время своей карьеры в юриспруденции, Дмитрий окончил ряд курсов, среди которых курсы повышения квалификации в Приволжском филиале ГОУ ВПО (2009 год), Коллеж де Франс (кафедра институциональной экономики, инноваций и роста в 2016 году), Швейцарский геммологический институт (курсы «Цветные драгоценные камни», «Оценка бриллиантов», «Оценка алмазного сырья», 2018 год).

До прихода на телевидение Дмитрий Агрис работал в судебной системе в должности помощника судьи (с 2006 по 2011 год). С 2011 года Агрис оказывает частные юридические консультации в области гражданского права, а с 2018 года работает медиатором – посредником в досудебном урегулировании споров.

Судья Дмитрий Агрис

В 2018 году состоялся первый телевизионный эфир с участием Дмитрия Агриса в качестве ведущего в проекте «Зал суда. Битва за деньги» на телеканале «Мир».  С 2019 года выступает в роли судьи в телепередаче «Дела судебные. Деньги верните!», а с 2021 года – ведущего в проекте «Мировое соглашение».

О личной жизни Дмитрия Агриса известно не много: Дмитрий разведен, детей у него нет. Ведущий предпочитает не распространяться о себе за пределами телеэкрана и работы. Судя по его страничке на сайте телекомпании «Мир», Дмитрий увлекается игрой на фортепиано.

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