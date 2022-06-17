«Технологии виртуальной реальности и 3D-моделирование»: как абитуриенты из Красноярска выбирают ВУЗы

В Красноярске существует множество направлений и специальностей, и для выпускника главное - сделать правильный выбор. Ведь каждому хочется хочет получить востребованную профессию, учиться в престижном учебном заведении, где есть современное оборудование для практики и интересные направления.

В Красноярском институте железнодорожного транспорта уже давно задумались об этом и активно внедряют в образовательный процесс технологии виртуальной реальности. Сотрудники института самостоятельно разрабатывают программное обеспечение для отработки различных процедур на железной дороге.

Как рассказала корреспонденту Sibnovosti и.о. начальника отдела профориентации и довузовской подготовки Наталья Фадеева, технологии виртуальной реальности в институте начали использовать с 2018 года.

«Студенты отлично относятся к использованию данных технологий в учебном процессе. Более того, сами студенты в рамках научно-исследовательского кружка занимаются 3D-моделированием и участвуют в создании программ виртуальной реальности, которые РЖД потом применяет для обучения своих сотрудников», - отметила она.

По официальным данным, порядка 90% выпускников Красноярского железнодорожного института получают образование и трудоустраиваются по профессии. Уже с I курса студенты знакомятся со своей будущей профессией и понимают, что хотят работать по специальности в будущем.

Как заявила Наталья Фадеева, что основная волна приема заявлений стартует уже на следующей неделе. Это значит, что абитуриентам железнодорожного института и техникума следует поторопиться.

«На данный момент в Красноярском институте железнодорожного транспорта и Красноярском техникуме железнодорожного транспорта около 4 тысяч студентов. У нас очень мощная связка многоуровневого обучения. Так, в одном здании студенты получают средне-профессиональное образование (техникум), а также высшее образование в Красноярском институте железнодорожного транспорта, который является филиалом ФГБОУ ВО «Иркутского государственного университета путей сообщения» в Красноярске. Словом, Мы готовим кадры для Красноярской железной дороги», - рассказала Наталья Фадеева.

В Красноярском институте железнодорожного транспорта есть множество интересных специальностей и буквально каждый может найти профессию по душе. К примеру, специальность «системы обеспечения поездов», которую можно получить на специалитете включает 2 профиля: электрообеспечение железных дорог и обеспечение систем слежения и мониторинга светофоров, стрелочных переводов и т.д.

«У нас готовят строителей железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. В рамках бакалавриата есть, например, направление – технология транспортных процессов, где студенты изучают, как организовать перевозку. И гуманитарные направления тоже есть», - сообщила Наталья Фатеева», - сообщила Наталья Фатеева.

Отдельно отметим, что получить высшее образование в Красноярском институте железнодорожного транспорта можно по целевому приём за счёт будущего работодателя. Это гарантирует рабочее место по профессии после обучения.

«Российские железные дороги» заключают договоры с абитуриентами, в рамках которых они оплачивают обучение. Студентам, в свою очередь, после окончания института гарантировано трудоустройство на железной дороге на срок до 5 лет», - резюмировала Фадеева.

Выбор специальности и ВУЗа предстоит сделать выпускникам, но спрос на специалистов для железнодорожного транспорта только растет, и это уж точно не вызывает никаких сомнений.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости