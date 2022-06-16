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Пригородные поезда КрасЖД будут курсировать по измененному расписанию в связи с ремонтными работами

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Красноярск
16:36 16 Июня 2022
железные дороги, ремонт, поезда, транспорт
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С 20 июня и до конца июля, в связи с проведением ремонтных работ на участках Красноярск Восточный – Базаиха, Критово – Зерцалы и Иланка - Иланская Красноярской железной дороги, вносятся изменения в расписание ряда пригородных поездов восточного и западного направлений.

В частности, некоторые поезда будут отправляться раньше или позже обычного времени.

Среди них такие популярные маршруты, как Красноярск – Зыково, Зыково – Красноярск, Боготол – Чернореченская, Чернореченская – Красноярск, Ачинск – Красноярск, Иланская – Уяр – Иланская.

Разница с прежним расписанием составляет от 5 минут до 1 часа.

Некоторые рейсы, среди которых Уяр – Красноярск, переносятся с утреннего времени на дневное.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам и заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок.

Уточнить расписание электропоездов можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород», в разделе «Расписание», или – воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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