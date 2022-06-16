Дзюдоистка из Красноярска Наталья Елкина завоевала серебро Всероссийского турнира

В Красноярске сейчас проходят Всероссийские состязания по дзюдо памяти Владимира Гулидова. Одной из участниц турнира стала красноярка Наталья Елкина, которая выступает в весе до 57 кг. На пути к финалу красноярская дзюдоистка завершила 2 предварительные встречи досрочно. В схватке за золотую медаль Наталья Елкина сошлась с Ириной Зуевой из Челябинской области. В конце поединка красноярка пропустила бросок на «Вазари» и ей не хватило времени отыграться. В результате спортсменка из Красноярска выиграла серебро турнира.

После схватки Наталья Елкина призналась, что хотела большего и она продолжит работать, чтобы завоевать золотую медаль.

Добавим, что последним днем Всероссийского турнира станет 20 июня. В этот день сильнейшие дзюдоисты страны вступят в борьбу за медали в командных соревнованиях.

Фото: пресс-служба Министерства спорта Красноярского края