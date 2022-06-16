Напавшего на прохожих на Калинина таксиста ищет полиция в Красноярске

Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, в среду, 15 мая, около 19 часов вечера в полицию была передана информация о том, что рядом с домом №47 на Калинина таксист агрессивно отреагировал на замечания прохожих. Дело в том, что водитель такси на своем автомобиле решил проехать по тротуару, однако в какой-то момент встретил препятствие в виде красноярцев.

Впоследствии мужчина начал проявлять агрессию и пытался применить физическую силу в отношении 2-х велосипедистов. Приехав на место инцидента, сотрудники ППС не обнаружили участников конфликта. По телефону заявитель пояснил наряду полиции, что уехал с места происшествия и отказался от подачи заявления.

Добавим, что на данный момент правоохранители проводят комплекс мероприятия для того, чтобы установить личность таксиста и детали инцидента.

Фото: vk.com/kraschp