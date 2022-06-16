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Криминальный авторитет «Паша Цветомузыка» вышел из колонии

Главная Общество
Красноярск
13:23 16 Июня 2022
общество, красноярск, суд, наказание, криминал
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В прокуратуре Красноярского края сообщили, что криминальному авторитету Вилору Струганову, известному как Паша-Цветомузыка, заменили наказание с лишения свободы на принудительные работы.

Струганов находился в ИК-6. Он пробыл там 2/3 от положенного срока и подал ходатайство о смягчении наказания. Теперь он в изолированным участке исправительного центра при ИК 27 ГУ ФСИН по Красноярскому краю отрабатывает принудительные работы.

Наказание было заменено ещё с 17 марта. Изначально же он должен был провести в ИК-6 до 22 марта 2024 года.

Фото: © РИА Новости Максим Богодвид

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