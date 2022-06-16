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В Железнодорожном районе Красноярска на месте снесённого аварийного жилья появится сквер

Главная Общество
Красноярск
13:11 16 Июня 2022
общество, красноярск, мэр, благоустройство
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Мэр Красноярска Сергей Ерёмин рассказал о том, что работа по строительству нового сквера в районе Робеспьера, 19 идёт полным ходом.

— Здесь мы с нуля создаём сквер. Ранее тут было аварийное жильё, заброшенные гаражи и свалка, — пишет в своём Telegram-канале Сергей Ерёмин. — Скоро это пространство преобразится, уже вырисовываются контуры будущего сквера. Здесь будут детская, спортивные площадки, освещение с озеленением. Пешеходные дорожки проложены там, где привыкли ходить люди.

Фото: © Telegram-канал Сергея Ерёмина

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