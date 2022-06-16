В Железнодорожном районе Красноярска на месте снесённого аварийного жилья появится сквер

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин рассказал о том, что работа по строительству нового сквера в районе Робеспьера, 19 идёт полным ходом.

— Здесь мы с нуля создаём сквер. Ранее тут было аварийное жильё, заброшенные гаражи и свалка, — пишет в своём Telegram-канале Сергей Ерёмин. — Скоро это пространство преобразится, уже вырисовываются контуры будущего сквера. Здесь будут детская, спортивные площадки, освещение с озеленением. Пешеходные дорожки проложены там, где привыкли ходить люди.