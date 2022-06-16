В Минусинске завершают строительство бассейна

В этом году в Минусинске достроят бассейновый комплекс. Его возведение приурочено к 200-летнему юбилею города, пишут на сайте правительства Красноярского края.

Здание в форме кита имеет переменную этажность — от одного до трёх. На первом этаже будут располагаться административные помещения, кабинеты тренеров и медицинского персонала, буфет, сауна, два бассейна. Чаша для взрослых будет иметь 8 плавательных дорожек длиной 25 метров и глубину от 80 см до 3 метров. На трибунах предусмотрено 200 мест для болельщиков. Детская чаша бассейна будет длиной 12,5 метров и глубиной 80 см.

На втором этаже расположится спортзал, массажные кабинеты, учебный класс, административные помещения. На третьем этаже предполагаются технические помещения.

— Долгое время нам с семьёй приходилось ездить в Абакан, чтобы посетить бассейн. Это очень неудобно. Мы с нетерпением ждём завершения строительства бассейна у нас. Живем рядом, всё будет в шаговой доступности, — поделилась Ольга Новикова, житель Минусинска.

Отметим, что также в этом году построят бассейн в Кодинске. Его длина составит 25 метров. Бассейн будет с шестью дорожками и сауной, он станет частью физкультурно-спортивного комплекса.

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов