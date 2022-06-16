В Казачинском районе главу сельсовета отправили в отставку за нарушения антикоррупционного законодательства

В Казачинском районе главу сельсовета отправили в отставку за нарушение антикоррупционного законодательства — она заключала контракты со своими сыновьями.

Прокуратурой установлено, что глава от имени администрации заключила пять муниципальных контрактов на благоустроительные работы со своими сыновьями-предпринимателями.

При заключении контрактов, меры к урегулированию конфликтов интересов глава сельсовета не приняла. Соответствующее уведомление в комиссию по урегулированию конфликтов интересов не направила. Оценку соответствия её служебного поведения требованиям антикоррупционного законодательства уполномоченный орган не давал.

Также она подписала дополнительные соглашения к контрактам об увеличении их стоимости и продлении сроков исполнения.

Прокуратура внесла представление в выборный орган местного самоуправления. Депутатами принято решение об отставке главы сельсовета.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина