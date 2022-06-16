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В Ачинске водитель сбил женщину с коляской

Главная Общество
Красноярск
11:42 16 Июня 2022
общество, происшествия, дтп, ребенок
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В Ачинске водитель на Toyota Aqua сбил женщину с коляской.

Вечером 15 июня на перекрёстке улиц Кравченко–Гагарина мужчина на Toyota Aqua наехал на женщину с коляской, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Водитель сам отвёз маму с ребёнком в больницу. Потом он прибыл в полицию и рассказал о случившемся.

10-месячной девочке оказали разовую помощь, пишут в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Было установлено, что водитель при повороте направо с ул. Гагарина на ул. Кравченко, объезжая автобус, боковым зеркалом задел 24-летнюю женщину с коляской, она от удара резко дёрнула коляску, и ребёнок ударился об ручку.

Инспекторами составлен административный протокол по ст. 12.18 КоАП РФ.

Фото: © ГУ МВД России по Красноярскому краю

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