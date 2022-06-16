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16 и 17 июня в Красноярском крае ожидаются дожди, грозы, град и сильный ветер

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Красноярск
11:14 16 Июня 2022
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16 июня и ночью 17 июня в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются сильные дожди, ветер до 25 м/с и более, грозы, град предупреждают в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

В Туруханском, Эвенкийском районах - грозы с порывами ветра до 18 м/с.

На юге Таймырского муниципального района местами порывы восточного ветра 15-18 м/с.

В центральных районах местами пожарная опасность IV класса.

При возникновении ситуации, угрожающей жизни или жизни другого человека, звоните по телефонам 101, 102.

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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