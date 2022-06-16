16 июня
Красноярск
погода +18 °C
56.66
 
€ 59.12
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске стартовал прием заявок на благоустройство дворов в 2023 году

Главная Общество
Красноярск
11:55 16 Июня 2022
благоустройство, красноярск, ремонт, администрация
версия для печати Ico_print

При этом проводить благоустройство будут только во дворах тех домов, которые были построены до 2008 года.

Как сообщили в администрации города, двор не должен быть предметом земельного спора, а УК – задолженностей. Также стало известно, что красноярцы могут предлагать идеи во время создания дизайн-проектов, контролировать подрядные организации и частично софинансировать ремонт дворов со счета дома.  

По условиям программы, должно быть проведено общее собрание собственников, а решение о видах работ, согласии на софинансирование, ответственных лицах и т.д., приложено к заявке.

В том случае, если жильцы готовы финансировать не менее 2% от стоимости работ, то за бюджетные средства будет выполнен перечень наиболее дорогих работ, среди которых благоустройство тротуаров, проездов, размещение урн и скамеек, а также появление освещения.

Кроме того, за деньги из бюджета можно будет установить площадку для детей или занятий спортом или проложить дорожки для пешеходов. В таком случае софинансирование составит не менее 20%.

Добавим, что заявки необходимо подать до 8-го июля в свою районную администрацию.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярский «Ростелеком» подвел итоги конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

Красноярский «Ростелеком» подвел итоги конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

16 Июня 2022 г.
В этом году направили на конкурс 191 работу
Новости Красноярска: Криминальный авторитет «Паша Цветомузыка» вышел из колонии

Криминальный авторитет «Паша Цветомузыка» вышел из колонии

16 Июня 2022 г.
Он должен был провести в ИК-6 до 22 марта 2024 года
Новости Красноярска: В Железнодорожном районе Красноярска на месте снесённого аварийного жилья появится сквер

В Железнодорожном районе Красноярска на месте снесённого аварийного жилья появится сквер

16 Июня 2022 г.
Уже вырисовываются контуры будущего сквера
Новости Красноярска: Напавшего на прохожих на Калинина таксиста ищет полиция в Красноярске

Напавшего на прохожих на Калинина таксиста ищет полиция в Красноярске

16 Июня 2022 г.
В Красноярске сотрудники правоохранительных органов ищут агрессивного таксиста.
Новости Красноярска: В Минстрое Красноярского края рассказали о ходе строительства домов для погорельцев

В Минстрое Красноярского края рассказали о ходе строительства домов для погорельцев

16 Июня 2022 г.
Министерство строительства Красноярского края поделилось фотографиями строящихся домов для погорельцев.
Новости Красноярска: В Казачинском районе главу сельсовета отправили в отставку за нарушения антикоррупционного законодательства

В Казачинском районе главу сельсовета отправили в отставку за нарушения антикоррупционного законодательства

16 Июня 2022 г.
Глава заключила муниципальные контракты на благоустроительные работы с сыновьями
Новости компаний
16/06
Лучшие районы Дубая для покупки недвижимости в 2022 году
14/06
Какую дебетовую карту лучше оформить?
10/06
Красноярские цементники пополнили банк донорской крови
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Аэрофлот запустил распродажу авиабилетов в 8 городов России

Аэрофлот запустил распродажу авиабилетов в 8 городов России

14 Июня 2022 г.
Количество билетов ограничено
Новости Красноярска: С 1 июля в Красноярском крае увеличатся тарифы на коммунальные услуги

С 1 июля в Красноярском крае увеличатся тарифы на коммунальные услуги

15 Июня 2022 г.
Рост платы по коммунальным услугам в Красноярске и Канске увеличится на 6,7 %
Новости Красноярска: В Красноярске проходят съёмки исторического сериала о золотой лихорадке

В Красноярске проходят съёмки исторического сериала о золотой лихорадке

14 Июня 2022 г.
После съёмочная группа переместится в Санкт-Петербург
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru