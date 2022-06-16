В Красноярске стартовал прием заявок на благоустройство дворов в 2023 году

При этом проводить благоустройство будут только во дворах тех домов, которые были построены до 2008 года.

Как сообщили в администрации города, двор не должен быть предметом земельного спора, а УК – задолженностей. Также стало известно, что красноярцы могут предлагать идеи во время создания дизайн-проектов, контролировать подрядные организации и частично софинансировать ремонт дворов со счета дома.

По условиям программы, должно быть проведено общее собрание собственников, а решение о видах работ, согласии на софинансирование, ответственных лицах и т.д., приложено к заявке.

В том случае, если жильцы готовы финансировать не менее 2% от стоимости работ, то за бюджетные средства будет выполнен перечень наиболее дорогих работ, среди которых благоустройство тротуаров, проездов, размещение урн и скамеек, а также появление освещения.

Кроме того, за деньги из бюджета можно будет установить площадку для детей или занятий спортом или проложить дорожки для пешеходов. В таком случае софинансирование составит не менее 20%.

Добавим, что заявки необходимо подать до 8-го июля в свою районную администрацию.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf