Фонд Михаила Прохорова перезагрузит свои проекты

Фонд Михаила Прохорова приступил к проведению юридической экспертизы своей благотворительной программы, чтобы адаптировать её под меняющиеся законодательные инициативы в общественной и культурной сфере. Соответственно сроки реализации ряда операциональных проектов Фонда — Красноярской ярмарки книжной культуры (КРЯКК), литературной премии «НОС» (Новая словесность), объявления результатов конкурсов «Новый театр» и «Новая роль библиотек в образовании» будут объявлены по завершению экспертизы.

— Главная миссия Фонда Михаила Прохорова была и остаётся — системная поддержка культуры российских регионов и их интеграция в общемировое культурное пространство. Сейчас нужно собраться с мыслями, проанализировать особенности текущего момента, понять, как перезагружается современная культура и как ей помочь наиболее эффективно. Возможно, пришло время новых благотворительных форматов. Поддержка партнёрских проектов фонда остаётся неизменной, — говорит соучредитель фонда Михаила Прохорова Ирина Прохорова.

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Фото: © prokhorovfund.ru