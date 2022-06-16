Опасные для купания водоемы были обнаружены в Красноярске

В Красноярском крае только в Железногорске и Зеленогорске расположены водоемы, в которых купание для людей является безопасным.

Как рассказал руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своем Telegram-канале, специалистам удалось выявить еще несколько водоемов, в которых вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Так, например, 2 водоема расположены в Красноярске: р. Енисей (в районе о. Татышев); Абаканская протока (р. Енисей).

Еще один опасный водоем – озеро Семирадское в Емельяновском районе.

Ранее стало известно о том, что проверку не прошла р. Кача (п. Солонцы), о. Бузим (Сухобузимский район), о. Мясокомбинат.

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