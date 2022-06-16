В Богучанском районе во время ссоры мужчина зарезал 17-летнего подростка

15 июня в Богучанском районе убили 17-летнего подростка.

В следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии сообщили о том, что в больнице скончался 17-летний юноша. Он поступил в медицинское учреждение с колото-резаными ранами в области грудной клетки.

В отношении 37-летнего жителя района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 15 июня вечером подозреваемый находился в одном из магазинов ТК (ул. Дружбы с. Чунояр). Он вступил в конфликт с несовершеннолетним. Впоследствии ссора переросла в драку. Злоумышленник купил в магазине нож, которым нанёс подростку в помещении СТО несколько ударов в область грудной клетки. Очевидцы вызвали скорую помощь. Юношу отвезли в больницу, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, он скончался.

Расследование продолжается.

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