16 июня
Красноярск
погода +18 °C
56.66
 
€ 59.12
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Богучанском районе во время ссоры мужчина зарезал 17-летнего подростка

Главная Общество
Красноярск
10:11 16 Июня 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, подросток, убийство
версия для печати Ico_print

15 июня в Богучанском районе убили 17-летнего подростка.

В следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии сообщили о том, что в больнице скончался 17-летний юноша. Он поступил в медицинское учреждение с колото-резаными ранами в области грудной клетки.

В отношении 37-летнего жителя района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 15 июня вечером подозреваемый находился в одном из магазинов ТК (ул. Дружбы с. Чунояр). Он вступил в конфликт с несовершеннолетним. Впоследствии ссора переросла в драку. Злоумышленник купил в магазине нож, которым нанёс подростку в помещении СТО несколько ударов в область грудной клетки. Очевидцы вызвали скорую помощь. Юношу отвезли в больницу, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, он скончался.

Расследование продолжается.

Фото: © krk.sledcom.ru

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Криминальный авторитет «Паша Цветомузыка» вышел из колонии

Криминальный авторитет «Паша Цветомузыка» вышел из колонии

16 Июня 2022 г.
Он должен был провести в ИК-6 до 22 марта 2024 года
Новости Красноярска: В Железнодорожном районе Красноярска на месте снесённого аварийного жилья появится сквер

В Железнодорожном районе Красноярска на месте снесённого аварийного жилья появится сквер

16 Июня 2022 г.
Уже вырисовываются контуры будущего сквера
Новости Красноярска: Напавшего на прохожих на Калинина таксиста ищет полиция в Красноярске

Напавшего на прохожих на Калинина таксиста ищет полиция в Красноярске

16 Июня 2022 г.
В Красноярске сотрудники правоохранительных органов ищут агрессивного таксиста.
Новости Красноярска: В Минстрое Красноярского края рассказали о ходе строительства домов для погорельцев

В Минстрое Красноярского края рассказали о ходе строительства домов для погорельцев

16 Июня 2022 г.
Министерство строительства Красноярского края поделилось фотографиями строящихся домов для погорельцев.
Новости Красноярска: В Казачинском районе главу сельсовета отправили в отставку за нарушения антикоррупционного законодательства

В Казачинском районе главу сельсовета отправили в отставку за нарушения антикоррупционного законодательства

16 Июня 2022 г.
Глава заключила муниципальные контракты на благоустроительные работы с сыновьями
Новости Красноярска: С 24 июня авиакомпания «Россия» открывает рейсы из Красноярска в Минеральные Воды

С 24 июня авиакомпания «Россия» открывает рейсы из Красноярска в Минеральные Воды

16 Июня 2022 г.
Стоимость перелёта туда-обратно — от 18 272 руб.
Новости компаний
16/06
Лучшие районы Дубая для покупки недвижимости в 2022 году
14/06
Какую дебетовую карту лучше оформить?
10/06
Красноярские цементники пополнили банк донорской крови
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске проходят съёмки исторического сериала о золотой лихорадке

В Красноярске проходят съёмки исторического сериала о золотой лихорадке

14 Июня 2022 г.
После съёмочная группа переместится в Санкт-Петербург
Новости Красноярска: В Красноярске женщина в своей квартире обнаружила змею

В Красноярске женщина в своей квартире обнаружила змею

15 Июня 2022 г.
Неизвестно как змея оказалась в квартире
Новости Красноярска: Красноярцы на Audi устроили конфликт со стрельбой

Красноярцы на Audi устроили конфликт со стрельбой

15 Июня 2022 г.
Устанавливаются обстоятельства случившегося и личности мужчин
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru