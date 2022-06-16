16 июня
Красноярск
погода +18 °C
56.66
 
€ 59.12
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Ачинске в реке Чулым утонул 12-летний мальчик

Главная Общество
Красноярск
09:39 16 Июня 2022
общество, происшествия, ачинск, ребенок, гибель
версия для печати Ico_print

15 июня около 19 часов в реке Чулым утонул 12-летний мальчик.

Как пишут на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, трое мальчиков пришли на берег реки. Они гуляли в районе понтонного моста и купались. В воде один из мальчиков не справился с течением и его понесло под понтонный мост, где он скрылся под водой. Другой же мальчик выбрался из воды.

Семья погибшего состоит на профилактическом учёте.

На данный момент ведутся поисковые мероприятия. 

Проводятся проверочные мероприятия.

Фото: © krk.sledcom.ru

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Криминальный авторитет «Паша Цветомузыка» вышел из колонии

Криминальный авторитет «Паша Цветомузыка» вышел из колонии

16 Июня 2022 г.
Он должен был провести в ИК-6 до 22 марта 2024 года
Новости Красноярска: В Железнодорожном районе Красноярска на месте снесённого аварийного жилья появится сквер

В Железнодорожном районе Красноярска на месте снесённого аварийного жилья появится сквер

16 Июня 2022 г.
Уже вырисовываются контуры будущего сквера
Новости Красноярска: Напавшего на прохожих на Калинина таксиста ищет полиция в Красноярске

Напавшего на прохожих на Калинина таксиста ищет полиция в Красноярске

16 Июня 2022 г.
В Красноярске сотрудники правоохранительных органов ищут агрессивного таксиста.
Новости Красноярска: В Минстрое Красноярского края рассказали о ходе строительства домов для погорельцев

В Минстрое Красноярского края рассказали о ходе строительства домов для погорельцев

16 Июня 2022 г.
Министерство строительства Красноярского края поделилось фотографиями строящихся домов для погорельцев.
Новости Красноярска: В Казачинском районе главу сельсовета отправили в отставку за нарушения антикоррупционного законодательства

В Казачинском районе главу сельсовета отправили в отставку за нарушения антикоррупционного законодательства

16 Июня 2022 г.
Глава заключила муниципальные контракты на благоустроительные работы с сыновьями
Новости Красноярска: С 24 июня авиакомпания «Россия» открывает рейсы из Красноярска в Минеральные Воды

С 24 июня авиакомпания «Россия» открывает рейсы из Красноярска в Минеральные Воды

16 Июня 2022 г.
Стоимость перелёта туда-обратно — от 18 272 руб.
Новости компаний
16/06
Лучшие районы Дубая для покупки недвижимости в 2022 году
14/06
Какую дебетовую карту лучше оформить?
10/06
Красноярские цементники пополнили банк донорской крови
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае нашли пропавших накануне подростков

В Красноярском крае нашли пропавших накануне подростков

12 Июня 2022 г.
Накануне в Канском районе Красноярского края пропали двое братьев. Как рассказал их отец, мальчишки 11 и 14...
Новости Красноярска: В Красноярске проходят съёмки исторического сериала о золотой лихорадке

В Красноярске проходят съёмки исторического сериала о золотой лихорадке

14 Июня 2022 г.
После съёмочная группа переместится в Санкт-Петербург
Новости Красноярска: В Красноярске женщина в своей квартире обнаружила змею

В Красноярске женщина в своей квартире обнаружила змею

15 Июня 2022 г.
Неизвестно как змея оказалась в квартире
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru