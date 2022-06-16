В Ачинске в реке Чулым утонул 12-летний мальчик

15 июня около 19 часов в реке Чулым утонул 12-летний мальчик.

Как пишут на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, трое мальчиков пришли на берег реки. Они гуляли в районе понтонного моста и купались. В воде один из мальчиков не справился с течением и его понесло под понтонный мост, где он скрылся под водой. Другой же мальчик выбрался из воды.

Семья погибшего состоит на профилактическом учёте.

На данный момент ведутся поисковые мероприятия.

Проводятся проверочные мероприятия.

Фото: © krk.sledcom.ru