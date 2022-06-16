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В Богучанском районе загорелся склад с лесом

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Красноярск
09:26 16 Июня 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, пожар
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В пос. Таежный загорелся склад лесозаготовительного предприятия. Площадь возгорания — 2,5 тыс. кв. м.

Информация о загорании штабеля с лесом на лесозаготовительном предприятии от очевидца поступила 16 июня в 02:59, сообщают в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Силами 6 фронтальных погрузчиков на месте прокладываются противопожарные разрывы. Применяется пожарный поезд.

— Угрозы распространения огня на жилые дома и сооружения нет, информация о пострадавших не поступала, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Для тушения привлекаются 35 человек, 14 единиц техники, от МЧС России - 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

Фото: © ГУ МЧС России по Красноярскому краю

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