В Богучанском районе загорелся склад с лесом

В пос. Таежный загорелся склад лесозаготовительного предприятия. Площадь возгорания — 2,5 тыс. кв. м.

Информация о загорании штабеля с лесом на лесозаготовительном предприятии от очевидца поступила 16 июня в 02:59, сообщают в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Силами 6 фронтальных погрузчиков на месте прокладываются противопожарные разрывы. Применяется пожарный поезд.

— Угрозы распространения огня на жилые дома и сооружения нет, информация о пострадавших не поступала, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Для тушения привлекаются 35 человек, 14 единиц техники, от МЧС России - 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

Фото: © ГУ МЧС России по Красноярскому краю