Красноярцы на Audi устроили конфликт со стрельбой

Видео конфликта со стрельбой на пр. Комсомольский опубликовали в группе социальной сети “ВКонтакте” “ЧП Красноярск”. В ситуации разбираются сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю.

На записи запечатлено, как на пр. Комсомольском автомобиль Audi Q8 в манере опасного вождения догоняет автомобиль SsangYong Rexton. Затем пассажир Audi, прицеливаясь, пытается выстрелить из предмета, похожего на оружие. Далее водитель и пассажир Audi наносят удары по боковым стёклам SsangYong, пытаясь попасть в салон.

Сообщений и заявлений в полицию не поступало. Устанавливаются обстоятельства случившегося и личности мужчин.

Фото: © vk.com/kraschp