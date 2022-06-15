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Красноярцы на Audi устроили конфликт со стрельбой

Главная Общество
Красноярск
12:36 15 Июня 2022
общество, происшествия, красноярск, конфликты, стрельба
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Видео конфликта со стрельбой на пр. Комсомольский опубликовали в группе социальной сети “ВКонтакте” “ЧП Красноярск”. В ситуации разбираются сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю.

На записи запечатлено, как на пр. Комсомольском автомобиль Audi Q8 в манере опасного вождения догоняет автомобиль SsangYong Rexton. Затем пассажир Audi, прицеливаясь, пытается выстрелить из предмета, похожего на оружие. Далее водитель и пассажир Audi наносят удары по боковым стёклам SsangYong, пытаясь попасть в салон.

Сообщений и заявлений в полицию не поступало. Устанавливаются обстоятельства случившегося и личности мужчин.

Фото: © vk.com/kraschp 

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