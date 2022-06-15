Панорамный вид из окна, большая лоджия, чистый подъезд и не только: Как изменились запросы покупателей в 2022 году

У каждого покупателя есть свои запросы и ожидания. В недвижимости, как и в известном фильме, с каждым просмотром квартиры хочется такую же, но “с перламутровыми пуговицами”.

Есть те, кому нужен конкретный тип дома (и даже есть запросы на конкретные дома), кого-то волнует наличие лифта, либо нужен определенный этаж, вид из окна, парк во дворе или остановка в шаговой доступности. Время формирует тренды. В разное время покупатели недвижимости предъявляют разные требования. В материале компании “Этажи” в Яндекс Дзен эксперты пишут, на что в этом году чаще красноярцы обращают внимание при выборе жилья?





Евгения Ворохова, менеджер отдела продаж компании “Этажи”: В первую очередь покупатели оценивают свои финансовые возможности. Отсюда, в основном, формируются и запросы.

Например, с марта мы наблюдаем тенденцию снижения квадратуры в спросе. Так, семье больше подошла бы трехкомнатная квартира, и они рассчитывали на определенную сумму. Но с повышением цен и ростом ипотечного платежа из-за высокой ставки вынуждены выбрать двухкомнатную и думать, как лучше обустроиться в ней. Также часто это выражается в выборе евро планировок, когда кухня совмещается с гостиной.

Во-вторых, тренд последнего времени - выбор в пользу частного дома. Красноярцы звонят насчет маленькой двухкомнатной квартиры для семьи, а после предложения риэлтора рассмотреть загородный дом, с удовольствием смотрят и покупают. Если раньше мы сравнивали стоимость покупки дома с двухкомнатной квартирой в многоэтажке, то теперь порядок цен таков, что можно сравнивать однокомнатную квартиру в 33 квадрата с домом до 100 кв.м.

В-третьих, раньше часто покупатели выбирали квартиры в плохом состоянии, чтобы сэкономить и сделать ремонт под свой вкус. Сейчас абсолютное большинство хочет заезжать в готовую квартиру с ремонтом, т.к. средств на дополнительные улучшения уже нет. А строительные материалы продолжают дорожать.

Если оценивать районы, на которые мы чаще всего получаем запрос - это Взлетка, Северный, Зеленая Роща, Пашенный, частично Октябрьский район. Но это многолетний тренд. Причем запрос не всегда означает 100% уверенность. Почти половина наших клиентов покупают жилье не там, где изначально планировали)))

“Также люди при выборе квартиры больше внимания стали уделять состоянию двора, подъезда, лифтов, качеству придомовой территории и детских площадок. Многие готовы доплатить за красивый вид из окна и большую лоджию.

При этом чистый воздух, отсутствие крупных автомагистралей и промзон есть в запросах, но не на первых местах. Сейчас покупателям важнее планировка и функциональность каждого квадратного метра”, - продолжает Евгения.

Покупка недвижимости - одно из самых важных и дорогостоящих вложений в жизни каждого человека. Кто-то покупает жилье уже с первого просмотра, кому-то требуется посмотреть с десяток вариантов, чтобы понять, что подходит больше всего. Спешить точно не стоит - советуют эксперты компании “Этажи”, - Вариантов много, и не всегда можно в них разобраться самостоятельно. Нужно учесть все нюансы, не упустить выгодные предложения, обязательно удостовериться в безопасности сделки, сэкономить средства на ставке по ипотеке и страховке.

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Фото: компания “Этажи”

По материалам компании “Этажи”