Жителя Красноярска подозревают в попытке купить детей для «инцеста»

Правозащитники движения «Альтернатива» обвиняют красноярца в попытке купить детей. Об этом пишет “КП-Красноярск”. Мужчина писал с фейкового аккаунта под именем Ирина женщинам и предлагал купить их детей. По его словам, ребёнка он якобы хотел забрать в «хорошую семью». На самом деле он собирался «использовать их для инцеста».

Как сообщают правозащитники «Альтернативы», одна из правозащитниц под видом беременной женщины разместила объявление о продаже будущего ребёнка. Мужчина под именем Ирина сразу откликнулась на пост и предложила купить новорождённого. Он попросил прислать фото гениталий ребёнка после рождения, а в случае физических отклонений «малыш будет использован для инцеста». Кроме того, он якобы делился планами на лишение детей девственности.

Правозащитники нашли реальный аккаунт мужчины в социальных сетях.

– После публикации поста, нашлась девушка, которая рассказала, что злоумышленник отправлял фото своих гениталий её 12-летней сестре. Мы уверены, что мужчина понесёт наказание, – отмечают правозащитники.

Делом заинтересовались в ГУ МВД России по Красноярскому краю. Проводится проверка. Однако в полицию заявлений от жителей не поступало. Дел заведено не было.

Фото: движение "Альтернатива"

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