Красноярские троллейбусы поедут в объезд улицы Маерчака

В мэрии Красноярска объявили об изменении схемы движения трёх троллейбусных маршрутов.
Изменения коснутся маршрутов №4, 5 и №13. С 16 июня и до конца лета данные маршруты не смогут ехать по Маерчака из-за ремонта данной улицы от проспекта Свободный до улицы Республики.
Троллейбусы № 4 в направлении улицы Калинина будут объезжать закрытый участок по Копылова и проспекту Свободный.
Троллейбусы № 13, двигаясь с Железнодорожного вокзала будут ехать по проспекту Свободный, улице Киренского и улице Копылова, минуя закрытую улицу.
Троллейбусы № 5, когда поедут в сторону Октябрьского района не будут заезжать на Маерчака и проспект Свободный.
Подробные схемы администрация города Красноярска нарисовала на карточках, которые мы разместили в новости.
Фото: admkrsk.ru