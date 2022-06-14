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Красноярские троллейбусы поедут в объезд улицы Маерчака

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Красноярск
23:26 14 Июня 2022
благоустройство, транспорт, красноярск, общество, дороги
Фотография © Александр Жуковец
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В мэрии Красноярска объявили об изменении схемы движения трёх троллейбусных маршрутов. 

Изменения коснутся маршрутов №4, 5 и №13. С 16 июня и до конца лета данные маршруты не смогут ехать по Маерчака из-за ремонта данной улицы от проспекта Свободный до улицы Республики.

Красноярские троллейбусы поедут в объезд улицы Маерчака

Троллейбусы № 4 в направлении улицы Калинина будут объезжать закрытый участок по Копылова и проспекту Свободный.
Троллейбусы № 13, двигаясь с Железнодорожного вокзала будут ехать по проспекту Свободный, улице Киренского и улице Копылова, минуя закрытую улицу.
Троллейбусы № 5, когда поедут в сторону Октябрьского района не будут заезжать на Маерчака и проспект Свободный.

Красноярские троллейбусы поедут в объезд улицы Маерчака

Подробные схемы администрация города Красноярска нарисовала на карточках, которые мы разместили в новости.

Фото: admkrsk.ru

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