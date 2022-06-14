Красноярец переехал из аварийного жилья благодаря приставам

Судебные приставы исполнили решение суда о предоставлении жителю города квартиры взамен аварийного жилья, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Красноярскому краю.

По решению суда администрация Красноярска обязана была предоставить мужчине равнозначное благоустроенное жильё взамен аварийного и подлежащего сносу.

Квартиру мужчине не предоставили в срок, предназначенный для добровольного исполнения. Соответственно исполнительный лист поступил на контроль судебному приставу, который вручил руководству департамента требование об исполнении решения суда.

В итоге красноярец переехал в положенную ему квартиру.

Фото: © РИА Новости / Владимир Корнев