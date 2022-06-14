«Абибас» с омским акцентом. Картины известного художника «клонируют» в Китае

Художник Сергей Сочивко, знаменитый своими работами про старый Омск в сказочно-лубочной манере, рассказал, что в Китае появились подражатели его творчества.

По словам мастера, неизвестные китайские художники пишут и продают через интернет картины про Омск в его стиле. Сочивко при этом отмечает: несмотря на некую общую схожесть достаточно беглого взгляда, чтобы понять – он к этим полотнам отношения не имеет.

На творческой встрече, прошедшей в Международном пресс-центре МКР-Медиа художник представил свой альбом избранных работ, который вышел во время пандемии. Он стал первой попыткой обобщения результатов творческой деятельности за 40-летний период работы художника.

Картины художника сейчас находятся в собраниях музеев России, а также в частных коллекциях в нашей стране и по всему миру.

«Картины это мои дети, но после мастерской они живут своей самостоятельной жизнью и радуют людей. По молодости у меня ещё было желание сохранить работы, чтобы они жили в омских музеях. Но годы проходят, а предложений со стороны музеев не поступает. Ответ один: «Денег нет, но вы держитесь». А сейчас я как-то успокоился, потому что мои картины живут в офисах, в кабинетах чиновников, в домах состоятельных людей. Люди гордятся и показывают их. И это лучше, чем если бы они хранились среди тысяч произведений на музейных складах под каким-то инвентарным номером. Люди должны видеть картины, а они нести свою функцию – просвещать, образовывать и рассказывать о том месте, где мы живём», - рассказал художник.

Несмотря на пандемию, работ и заказов у мастера хватает.

«Несмотря на сложное время, я не сижу без работы и заказов. У меня всё хорошо. Но конечно ситуации бывают разными. В прошлом году я разговаривал с ребятами из художественного училища, которые рассказали о том, что многие талантливые студенты вынуждены бросать учёбу потому что физически не могу покупать краски и материалы. Это ведь очень дорого. Тюбик краски стоит 400 рублей, а их ведь сколько надо и писать студентам нужно каждый день. Это ладно мы, профессионалы, отбиваем затраченные деньги. А сколько стоят холсты, лаки, карандаши… Что говорить, если лист бумаги стоит 120 рублей. А сколько стоит выучить ребенка в детской художественной школе, когда за коробку гуаши или коробку акварели просят просто баснословные деньги. Это ведь ни в какие ворота не лезет», - отметил художник.

Текст: Андрей Курников