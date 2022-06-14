Приемная ЕР и депутат Госдумы Кара-оол помогли пенсионерке получить инвалидную коляску с электроприводом

Заместитель председателя Государственной думы РФ от Республики Тыва, Хакасии и Красноярского края Шолбан Кара-оол помог жительнице Красноярска получить современную инвалидную коляску с электрическим приводом. Именно с этой просьбой Мария Ивановна обратилась в Красноярскую региональную общественную приемную партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

В ходе личного приема депутат по телефону связался с женщиной, обсудил проблему и пообещал обязательно помочь.

Марии Ивановне в 2008 году отняли ногу, а после перенесенного в прошлом году ковида у нее еще случился инсульт. Из-за осложнений после последних заболеваний женщина не может самостоятельно передвигаться на ручной коляске даже по дому. Последнюю медико-социальную экспертизу женщина проходила в 2019 году. По ее результатам была назначена и выдана кресло-коляска с ручным приводом.

Шолбан Кара-оол отметил, что ни одно обращение не останется без внимания, и каждое из них будет эффективно проработано.

«Многие вопросы, которые сегодня прозвучали на приеме, по силам нам выполнить. К примеру, взять обращение бабушки Марии Ивановны. Она инвалид первой группы и просит помочь получить инвалидную коляску с электроприводом. Я считаю, что в таких случаях мы должны впереди бежать, потому что это люди, оказавшиеся в трудном положении, нуждаются в государственной поддержке. Государство обязано в таких случаях помогать», - заключил депутат.

После обращения в общественную приемную к Шолбану Кара-оол, Марии Ивановне предложили пройти повторную экспертизу, которая показала ухудшение ее состояния здоровья. По результатам этой экспертизы было сделано заключение о необходимости выделении пенсионерке коляски с электрическим приводом.

Как отметили поставщики кресла коляски, Марии Ивановне очень повезло, так как именно эта модель, в такой комплектации, оставалась одна в России. В связи с введенными санкциями, поставки таких колясок остановлены. Коляска максимально отвечает всем требованиям людей с ограниченными возможностями здоровья. Это универсальный вариант, который подойдет для дома и улицы, где ходовые качества, такие как устойчивость, проходимость и маневренность сочетаются с компактными размерами.

Накануне коляску доставили прямо к квартире Марии Ивановны. В рамках рабочей командировки в регионе Шолбан Кара-оол лично приехал проведать женщину и убедиться в том, что коляска действительно подошла по всем параметрам. Депутат пообщался с Марией Ивановной, и сказал, что она поступила абсолютно правильно, обратившись в приемную «Единой России».

«Огромное спасибо за такую доброту и отзывчивость лично Шолбану Валерьевичу и общественной приемной «Единой России». Были бы все депутаты и партии такие. Если бы все также обращали внимание на беды простых людей - было бы намного больше довольных и счастливых людей. До приемной «Единой России» я писала четыре раза письма руководителю другой партии, четыре раза получала ответ с просьбой выслать все документы, отправляла их заказными письмами, но на этом все общение заканчивалось. Потом написала в нашу красноярскую приемную, мне через несколько дней перезвонили и сказали, что со мной хочет пообщаться депутат Госдумы. После нашего разговора все сдвинулось с места, и вот сегодня я на коляске, о которой мечтала много лет. Только «Единая Россия» отозвалась на мои просьбы, еще раз спасибо», - сказала Мария Ивановна.

Напомним, адрес региональной общественной приемной: г. Красноярск, Красная площадь, 17, тел. (391)265-93-25

Фото: «Единая Россия»

По материалам «Единой России»