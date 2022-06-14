В Рыбинском районе за антисанитарию и продажу продуктов без документов оштрафовали предпринимателя

За антисанитарию и продажу кондитерской и овощной продукции без документов предприниматель заплатит штраф 2 000 рублей.

В с. Новая Солянка Рыбинского района в магазине «Диана» ИП Петраковская Е.П. сотрудники управления Роспотребнадзора установили нарушения требований законодательства. В частности, в фасовочном помещении не было моечных ванн с подводкой горячей и холодной воды, раковины для мытья рук. В торговом объекте отсутствует помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря и т.д.

— Из-за отсутствия документов с реализации сняли три партии кондитерских изделий и две партии фруктов, — рассказали в пресс-службе ведомства.

ИП Петраковской Е.П. назначен штраф и выдано предписание об устранении нарушений.

Фото: © управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю