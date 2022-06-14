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Красноярск продолжит наводить мосты: на Абаканской протоке поставят понтонный мост

Главная Общество
Красноярск
10:44 14 Июня 2022
общество, красноярск, благоустройство, правый
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Красноярск продолжит наводить мосты: компания «Малтат» совместно с «АртСтиль» работают над проектом благоустройства территории у рыбной фермы на Абаканской протоке.

По их задумке, берег острова Отдыха и микрорайона «Белые Росы» свяжет понтонный мост. Благодаря двухгодичным просьбам местных жителей, это станет реальностью. О проекте благоустройства территории рассказал депутат Заксобрания края Илья Зайцев.

«Возможности сделать пешеходный мост за счёт средств бюджета к частной территории не было. Компания «Малтат» не только услышала просьбы жителей, но и привлекла к проекту одну из лучших красноярских компаний», - пишет Зайцев в telegram-канале.

Красноярск продолжит наводить мосты: на Абаканской протоке поставят понтонный мост

Фото: @tokarevs, @zaitsev24

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