Перевозки контейнеров на Красноярской железной дороге в январе–мае выросли на 12,8%

В январе–мае 2022 года в границах Красноярской железной дороги во всех видах сообщения перевезено 101 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 12,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Во внутреннем сообщении отправлено 27,4 тыс. ДФЭ (+27,5%), в экспортном – 73,5 тыс. ДФЭ (+8,1%).
Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, в январе–мае составило 81,7 тыс. ДФЭ (перевезено 1 млн 366 тонн грузов, +8,4%), в том числе:
- лесные грузы – 56,8 тыс. контейнеров ДФЭ (+6%);
- цветные металлы – 7,5 тыс. (+3,5%);
- остальные и сборные грузы – 6,6 тыс. (+35,8%);
- химикаты и сода – 5,3 тыс. (+1,8%);
- руда цветная и серное сырье – 1,7 тыс. (+23,7%);
- машины, станки, двигатели – 257 ДФЭ (+52,1%).