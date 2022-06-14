Перевозки контейнеров на Красноярской железной дороге в январе–мае выросли на 12,8%

В январе–мае 2022 года в границах Красноярской железной дороги во всех видах сообщения перевезено 101 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 12,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Во внутреннем сообщении отправлено 27,4 тыс. ДФЭ (+27,5%), в экспортном – 73,5 тыс. ДФЭ (+8,1%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, в январе–мае составило 81,7 тыс. ДФЭ (перевезено 1 млн 366 тонн грузов, +8,4%), в том числе:

лесные грузы – 56,8 тыс. контейнеров ДФЭ (+6%);

цветные металлы – 7,5 тыс. (+3,5%);

остальные и сборные грузы – 6,6 тыс. (+35,8%);

химикаты и сода – 5,3 тыс. (+1,8%);

руда цветная и серное сырье – 1,7 тыс. (+23,7%);

машины, станки, двигатели – 257 ДФЭ (+52,1%).

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД