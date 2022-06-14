Красноярск стал одним из самых гостеприимных городов

Красноярск вошёл в топ самых гостеприимных городов России, сообщает сервис по поиску работы Superjob.

В исследовании приняли участие 9 тыс. человек в городах-миллионниках. 60 % опрошенных из Волгограда хотят, чтобы к ним приезжало больше туристов. В Красноярске и Екатеринбурге — 59 %, в Самаре — 58 %.

Напомним, численность населения в Красноярске преодолела 1 миллион человек, о чём свидетельствуют предварительные итоги Всероссийской переписи населения.

Теперь в России 16 городов. Их численность постоянного населения - более 1 млн человек.

В России постоянно проживают порядка 147,2 млн человек (по сравнению с 2010 годом население увеличилось на 1,4 %).