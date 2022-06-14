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В Норильске из окна 9 этажа выпал годовалый ребёнок

Главная Общество
Красноярск
09:58 14 Июня 2022
норильск, происшествия, общество, ребенок, гибель
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Как сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, 12 июня в Норильске выпал из окна годовалый ребёнок.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

12 июня поздно вечером ребёнок, оставшись без присмотра взрослых, с помощью стоявшего около окна дивана, забрался на подоконник и выпал через открытую створку окна с 9 этажа.  При этом мать ребёнка находилась в этой же комнате, а отец спал.

Мальчик скончался на месте.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Чтобы избежать несчастного случая, не оставляйте детей без присмотра, не открывайте окна, ведь москитные сетки не преграда для ребёнка. Установите специальные запорные устройства или съёмные ручки на окна. Чтобы ребёнок не мог взобраться на подоконник, не ставьте мебель поблизости окон.

Фото: © krk.sledcom.ru

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