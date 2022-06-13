13 июня
Красноярск
погода +22 °C
57.78
 
€ 60.97
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске на реке Кача поставили новый пешеходный мост

Главная Общество
Красноярск
10:24 13 Июня 2022
общество, красноярск, строительство, туризм, благоустройство, мост
версия для печати Ico_print

Новый пешеходный мост из алюминия свяжет два берега реки Кача рядом с Речным переулком в Красноярске.

В Красноярске на реке Кача поставили новый пешеходный мост

О монтаже нового моста в районе Юдинского сада рассказал глава города Сергей Еремин. Фото и комментарием он поделился в telegram-канале.

«Сегодня специалисты "перекинули" алюминиевый мостик через Качу. После подключения подсветки и проведения всех необходимых испытаний переправа будет открыта для пешеходов. Жители близлежащих домов, да и все любители прогуляться вдоль Качи, нередко говорили мне, что этот мостик долгожданный, нужный. да, в жизни нашего большого города не бывает выходных, особенно летом», – пишет мэр.

В Красноярске на реке Кача поставили новый пешеходный мост

Фото: t.me/eremin_krsk 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярская ГЭС ко Дню России стала танцплощадкой для балерин

Красноярская ГЭС ко Дню России стала танцплощадкой для балерин

13 Июня 2022 г.
Видеозапись с танцами опубликовали в паблике мэрии Дивногорска
Новости Красноярска: В Красноярском крае железнодорожники восстановили движение на перегоне Ачинск-1 – Лесосибирск

В Красноярском крае железнодорожники восстановили движение на перегоне Ачинск-1 – Лесосибирск

13 Июня 2022 г.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: В Красноярском крае нашли пропавших накануне подростков

В Красноярском крае нашли пропавших накануне подростков

12 Июня 2022 г.
Накануне в Канском районе Красноярского края пропали двое братьев. Как рассказал их отец, мальчишки 11 и 14 лет ушли гулять и пропали. На поиски детей сразу выдвинулись волонтеры и полицейские.  Сотрудник полиции искали пропавших рядом с селом Таежное и ближайших нас...
Новости Красноярска: В Красноярском крае сотрудников Лесопожарного центра отправили на север региона

В Красноярском крае сотрудников Лесопожарного центра отправили на север региона

12 Июня 2022 г.
Более 40 человек расположились на базе в Богучанском районе
Новости Красноярска: Сильный ветер и гроза ожидаются в Красноярске 12 июня

Сильный ветер и гроза ожидаются в Красноярске 12 июня

12 Июня 2022 г.
Синоптики предупредили о неблагоприятных метеоусловиях
Новости Красноярска: В Красноярском крае 24 вагона с лесом и концентратом свинца сошли с рельсов

В Красноярском крае 24 вагона с лесом и концентратом свинца сошли с рельсов

12 Июня 2022 г.
Причины ЧП установит следствие
Новости компаний
10/06
Красноярские цементники пополнили банк донорской крови
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: С 10 июня из Красноярска запустят чартеры в Турцию

С 10 июня из Красноярска запустят чартеры в Турцию

8 Июня 2022 г.
Стоимость туров от 115 000 руб. на двоих
Новости Красноярска: В Красноярске водитель на Mazda снёс фонарный столб

В Красноярске водитель на Mazda снёс фонарный столб

8 Июня 2022 г.
Две 28-летние пассажирки получили травмы, их доставили в больницу
Новости Красноярска: Голкипер «Енисея» 8 июня пройдет медосмотр в футбольном клубе «Ахмат»

Голкипер «Енисея» 8 июня пройдет медосмотр в футбольном клубе «Ахмат»

8 Июня 2022 г.
Информация о переходе игрока красноярской команды в стан клуба из РПЛ подтвердилась
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru