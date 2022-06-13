В Красноярске на реке Кача поставили новый пешеходный мост

Новый пешеходный мост из алюминия свяжет два берега реки Кача рядом с Речным переулком в Красноярске.

О монтаже нового моста в районе Юдинского сада рассказал глава города Сергей Еремин. Фото и комментарием он поделился в telegram-канале.

«Сегодня специалисты "перекинули" алюминиевый мостик через Качу. После подключения подсветки и проведения всех необходимых испытаний переправа будет открыта для пешеходов. Жители близлежащих домов, да и все любители прогуляться вдоль Качи, нередко говорили мне, что этот мостик долгожданный, нужный. да, в жизни нашего большого города не бывает выходных, особенно летом», – пишет мэр.

Фото: t.me/eremin_krsk