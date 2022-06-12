В Красноярском крае сотрудников Лесопожарного центра отправили на север региона

Более 40 человек — специалистов по тушению пожаров с опытом десантирования из Красноярского, Ермаковского, Манского и Саянского авиаотделений отправились на север региона. Решение об отправке сотрудников Лесопожарного центра на север края обусловлено" работой на опережение". Их пребывание на базе в Богучанском районе позволит оперативно среагировать в случае ухудшения лесопожарной обстановки

Руководитель краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин отметил, что практика внутрибазового маневрирования уже доказала свою эффективность.

- В районы, где возможно обострение лесопожарной обстановки, заранее направляем дополнительные силы и средства, - рассказал Виталий Простакишин. - Это позволяет максимально снизить риски и держать под контролем ситуацию в лесах.

Фото:© Лесопожарный центр Красноярского края