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В Красноярском крае сотрудников Лесопожарного центра отправили на север региона

Главная Общество
Красноярск
15:47 12 Июня 2022
общество, в красноярском крае, лесные пожары
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Более 40 человек — специалистов по тушению пожаров с опытом десантирования из Красноярского, Ермаковского, Манского и Саянского авиаотделений отправились на север региона. Решение об отправке сотрудников Лесопожарного центра на север края обусловлено" работой на опережение". Их пребывание на базе в Богучанском районе позволит оперативно среагировать в случае ухудшения лесопожарной обстановки

Руководитель краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин отметил, что практика внутрибазового маневрирования уже доказала свою эффективность.

- В районы, где возможно обострение лесопожарной обстановки, заранее направляем дополнительные силы и средства, - рассказал Виталий Простакишин. - Это позволяет максимально снизить риски и держать под контролем ситуацию в лесах.

Фото:© Лесопожарный центр Красноярского края

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