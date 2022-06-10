Горсовет Красноярска одобрил проект межевания участка Николаевки

В горсовете Красноярска рассмотрели проект планировки и межевания участка Николаевки в границах улиц Сопочной – Пушкина — Революции — Чкалова – Николаевского проспекта.
Проектируемый жилой район площадью 34 га располагается в Октябрьском и Железнодорожном районах Красноярска. На территории появятся многоэтажные дома, два детских сада, школа на 1 280 учеников. Кроме этого, территорию займут административно-деловые, досуговые объекты и инженерная инфраструктура.
Проживать на территории смогут более 6 000 человек.
Сейчас на земле находятся индивидуальные жилые дома, жителей которых планируется переселить, пишут на сайте Красноярского городского Совета депутатов.
Депутаты рекомендовали главе Красноярска утвердить проект.
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