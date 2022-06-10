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В Красноярске почти смонтировали огромный смартфон от VK

Главная Общество
Красноярск
08:22 10 Июня 2022
общество, красноярск, в россии, в красноярском крае, события, технологии
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В Красноярске почти смонтировали огромный смартфон от VK, который позволит записывать истории.

Установили экран похожий на смартфон у памятника Поздееву на проспекте Мира, сообщает корреспондент sibnovosti.ru.

В Красноярске почти смонтировали огромный смартфон от VK

Напомним, что Красноярск станет частью масштабного мультимедийного проекта в День России. холдинг VK («Вконтакте») ко Дню России подготовил проект мультимедийного портала «Место встречи VK». Этот самый портал должен с 10 по 19 июня связать жителей краевой столицы с девятью российскими городами.

Горожане смогут записать видео, которое увидят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Калининграде, Красноярске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, а ещё в федеральной территории «Сириус». 

В Красноярске почти смонтировали огромный смартфон от VK

Фото: Александр Жуковец

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