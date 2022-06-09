Красноярск станет частью масштабного мультимедийного проекта в День России

Красноярск примет участие в масштабного всероссийском проекте.

Как пишет НКК, холдинг VK («Вконтакте») ко Дню России подготовил проект мультимедийного портала «Место встречи VK». Этот самый портал должен с 10 по 19 июня связать жителей краевой столицы с девятью российскими городами.

Всего в проекте участвует 9 городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Екатеринбург, Калининград, Красноярск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, а ещё федеральная территория «Сириус».

С помощью больших экранов, которые похожи на огромные смартфоны, люди смогут общаться друг с другом круглосуточно. Установят гаджеты в знаковых точках городов. Города на большом телефоне будут сменять друг друга в заданном порядке.

В Красноярске гаджет разместят у памятника художнику Поздееву. А в Казани, уже стало известно, что экран поставят на Кремлевской набережной.

Фото: VK