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Стипендии РУСАЛа смогут получать будущие педагоги и медики

Главная Общество
Красноярск
16:12 9 Июня 2022
поддержка, предприятие, студенты, профессия
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10 июня стартует прием заявок на стипендии РУСАЛ и En+ Group. В прошлом году корпоративную стипендию получали будущие металлурги и энергетики. В этом году программу расширили, включили в нее два новых направления – медицинское и педагогическое.
 
- Мы очень рады, что с этого года в Стипендиальной программе появилось направление «Медицина». На 2022-2023 год – 21 квота. В Иркутской области – 9, в Красноярском крае – 5, в Хакасии и Кемеровской области – по одному студенту. Нам бы хотелось, чтобы медики, еще обучаясь в вузе, узнали о корпоративной медицине и рассмотрели «РУСАЛ Медицинский Центр» в качестве потенциального работодателя. География и возможности для развития у нас обширные: в 7 субъектах РФ у РУСАЛ-медцентра 11 филиалов, суммарно мы обслуживаем более 48 тысяч сотрудников промплощадок и членов их семей, - рассказал Валерий Савельев, генеральный директор ООО «РУСАЛ Медицинский Центр».
 
Желающим нужно подать заявку на сайте career.enplusrusal.ru, пройти обязательную регистрацию в разделе «Личный кабинет». Прием заявок стартует 10 июня и завершится 15 июля 2022 года. Критерии отбора студентов: высокая академическая успеваемость, лидерские навыки, опыт участия в конкурсах, олимпиадах, благотворительных и волонтерских акциях, научные достижения. Размер стипендии будет зависеть от уровня образования, а также от курса обучения студента. Например, на 2 курсе вуза стипендия составит 10 тысяч рублей в месяц, а у пятикурсника она будет уже 25 тысяч.
 
Всего в Стипендиальной программе РУСАЛ и En+ Group в 2022 году будут участвовать 50 учебных заведений из 18 городов России: Иркутск, Братск, Красноярск, Ачинск, Назарово, Дивногорск, Саяногорск, Новокузнецк, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Нижний Новгород, Иваново, Миасс, Кандалакша, Волгоград, Тайшет, Абакан. В прошлом году охват был вдвое меньше, конкурс составил четыре человека на место. Как подчеркнула заместитель директора по управлению персоналом Наталья Альбрехт, в этом году компания рассчитывает на еще больший интерес к программе.
 
- Для системы образования Красноярского края распространение в этом году стипендиальной программы на педагогические образовательные учреждения является очень значимым событием. В 2022 году в конкурсе будут участвовать педуниверситет им. В.П. Астафьева и Ачинский педагогический колледж. Основатель РУСАЛа Олег Владимирович Дерипаска несколько лет назад заложил такой подход, когда поддерживаются не отдельные образовательные проекты, а выстраивается целая цепочка подготовки кадров от школы до обучения в вузе и до трудоустройства. И он продолжает развиваться. Благодаря грамотно выстроенной системе непрерывного образования и стажировок, выпускники приходят на производство уже состоявшимися профессионалами, что очень важно для развития экономики нашего края и страны в целом, - отметила Светлана Маковская, министр образования Красноярского края.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

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