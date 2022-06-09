В микрорайоне Покровский приступили к созданию «Яблоневого сада»

Красноярский алюминиевый завод компании РУСАЛ и администрация Центрального района начали работу над созданием «Яблоневого сада» в Покровском по проекту инициативного бюджетирования.



На благоустройство Яблоневого сада в Покровском направлено более 20 миллионов рублей. По проекту на территории у жилых домов засеют газон, поставят скамейки и другую парковую мебель, смонтируют игровую зону для детей и высадят деревья с кустарниками. К финансированию работ по соглашению с администрацией Центрального района Красноярска присоединился РУСАЛ – компания направила на проект 8 миллионов рублей. Традиции создания комфортной городской среды в городах, где живут сотрудники РУСАЛа, заложил основатель компании Олег Дерипаска.



Сейчас на месте будущего общественного пространства проводится вертикальная планировка, устанавливают бордюрные камни, укладывают брусчатку.



– Основной этап строительно-монтажных работ планируют закончить уже в июле, а следующим будет самый масштабный и долгожданный – озеленение. Будет высажено больше деревьев, чем планировалось изначально. Сэкономить удалось в том числе благодаря импортозамещению. Нашли местного производителя малых архитектурных форм – они оказались дешевле и, как говорят проектировщики, более экологичными, – комментирует депутат Государственной думы, Александр Дроздов, проверивший ход работ.



Жители микрорайона «Покровский» ждали зелёную зону несколько лет, её обещал застройщик на этапе продаж, но в результате территория так и не была благоустроена. Сначала на этом месте хотели возвести две 17-этажки, а после пытались незаконно построить подземную парковку. Местные жители через суд сумели отстоять территорию, чтобы на этом месте вскоре появился сквер. Администрация города и РУСАЛ помогли жителям реализовать долгожданный проект.





– РУСАЛ уже несколько лет активно включается в благоустройство городской среды городов и поселков, где живут сотрудники компании, но впервые мы софинансируем проект инициативного бюджетирования. Это направление в стране только развивается. Думаю, мы первые из крупного частного бизнеса, кто на это пошёл, - комментирует участие РУСАЛа в проекте Елена Южакова, директор департамента по связям с общественностью и госорганами алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»