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В микрорайоне Покровский приступили к созданию «Яблоневого сада»

Главная Общество
Красноярск
16:04 9 Июня 2022
город, район, благоустройство, предприятие
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Красноярский алюминиевый завод компании РУСАЛ и администрация Центрального района начали работу над созданием «Яблоневого сада» в Покровском по проекту инициативного бюджетирования.
 
На благоустройство Яблоневого сада в Покровском направлено более 20 миллионов рублей. По проекту на территории у жилых домов засеют газон, поставят скамейки и другую парковую мебель, смонтируют игровую зону для детей и высадят деревья с кустарниками. К финансированию работ по соглашению с администрацией Центрального района Красноярска присоединился РУСАЛ – компания направила на проект 8 миллионов рублей. Традиции создания комфортной городской среды в городах, где живут сотрудники РУСАЛа, заложил основатель компании Олег Дерипаска.
 
Сейчас на месте будущего общественного пространства проводится вертикальная планировка, устанавливают бордюрные камни, укладывают брусчатку.
 
– Основной этап строительно-монтажных работ планируют закончить уже в июле, а следующим будет самый масштабный и долгожданный – озеленение. Будет высажено больше деревьев, чем планировалось изначально. Сэкономить удалось в том числе благодаря импортозамещению. Нашли местного производителя малых архитектурных форм – они оказались дешевле и, как говорят проектировщики, более экологичными, – комментирует депутат Государственной думы, Александр Дроздов, проверивший ход работ.
 
Жители микрорайона «Покровский» ждали зелёную зону несколько лет, её обещал застройщик на этапе продаж, но в результате территория так и не была благоустроена. Сначала на этом месте хотели возвести две 17-этажки, а после пытались незаконно построить подземную парковку. Местные жители через суд сумели отстоять территорию, чтобы на этом месте вскоре появился сквер. Администрация города и РУСАЛ помогли жителям реализовать долгожданный проект.

В микрорайоне Покровский приступили к созданию «Яблоневого сада»


 
–  РУСАЛ уже несколько лет активно включается в благоустройство городской среды городов и поселков, где живут сотрудники компании, но впервые мы софинансируем проект инициативного бюджетирования. Это направление в стране только развивается. Думаю, мы первые из крупного частного бизнеса, кто на это пошёл, - комментирует участие РУСАЛа в проекте Елена Южакова, директор департамента по связям с общественностью и госорганами алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

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