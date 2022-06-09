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Жительнице Норильска грозит до 2 лет колонии за кражу огурцов

Главная Общество
Красноярск
20:34 9 Июня 2022
общество, происшествия, норильск, кража, суд
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Расследование уголовного дела в отношении 43-летней норильчанки завершено.

Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, в марте женщина, работая овощеводом в теплице обнаружила возле гаража, где происходит погрузка товара, несколько пакетов с огурцами. Она позвонила мужу, попросила подъехать и забрать овощи. Женщина пояснила, что огурцы якобы не пригодны для реализации в магазине. Таким образом, она похитила 60 килограммов огурцов на сумму около 30 000 рублей.

О происшествии директору организации рассказала вахтёрша. Она сообщила, что товар, подготовленный к погрузке, забрал неизвестный мужчина.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье — до 2 лет лишения свободы.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

Фото: © 24.мвд.рф

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