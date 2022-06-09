В Красноярске одарённые выпускники отправились в круиз на теплоходе

50 одарённых выпускников из 25 школ Красноярска отправились в круиз на теплоходе «Товарищъ».
Так решили отметить ребят, которые нескольких лет показывали отличные результаты в учёбе, становились победителями и призёрами олимпиад и интеллектуальных игр. Как пишут на сайте администрации города Красноярска, во время четырёхчасовой экскурсии выпускникам рассказали об истории создания Коммунального моста, показали уникальные снимки, сделанные дочерью известного красноярского библиофила Геннадия Юдина.
— Море эмоций от мероприятия. Мы не знали, что нам предстоит прогулка по Енисею, для нас это стало сюрпризом. Это моя первая такая экскурсия. Теперь в телефоне много красивых фотографий, и конечно, это память на всю жизнь, – говорит София Рихау, выпускница лицея № 1.