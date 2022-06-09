В Красноярске одарённые выпускники отправились в круиз на теплоходе

50 одарённых выпускников из 25 школ Красноярска отправились в круиз на теплоходе «Товарищъ».

Так решили отметить ребят, которые нескольких лет показывали отличные результаты в учёбе, становились победи​​телями и призёрами олимпиад и интеллектуальных игр. Как пишут на сайте администрации города Красноярска, во время четырёхчасовой экскурсии выпускникам рассказали об истории создания Коммунального моста, показали уникальные снимки, сделанные дочерью известного красноярского библиофила Геннадия Юдина.