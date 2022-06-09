Проспект им. газеты «Красноярский рабочий» возле Предмостной площади расширят до трёх полос

В Красноярске ищут подрядчика на проектирование реконструкции участка «Красноярского рабочего», который прилегает к Предмостной площади.

Как сообщает пресс-служба администрации города Красноярска, ориентировочная длина участка реконструкции 450 метров. Начальная максимальная цена контракта — 3,6 млн рублей.

Проект должен предусмотреть расширение проезжей части до трёх полос от мемориального комплекса до кольцевой развязки, важно учесть потребности маломобильных горожан, проработать вопрос выноса инженерных сетей и коммуникаций в зоне реконструкции, обеспечить видеонаблюдение, освещение и озеленение участка. Победитель должен разработать проект и получить положительное заключение Госэкспертизы к концу января 2023 года.

Для реконструкции потребуется изъять некоторые земельные участки и строения.