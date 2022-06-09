Осужденные изготовят мебель для красноярской школы за 8,8 млн рублей

Осужденные ИК-6 к началу учебного года изготовят мебель для новой школы Октябрьского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Будут изготовлены письменные столы, тумбы, шкафы, кресла и скамейки.

Заключены пять контрактов на сумму свыше 8,8 млн рублей. На работах трудоустроены 12 осужденных.

— Исправительная колония не первый раз получает заказ на изготовление мебели для образовательных учреждений Красноярска. Пенитенциарное учреждение зарекомендовало себя как добросовестный исполнитель, поэтому уверенно говорим, что мебель отличного качества будет доставлена и собрана в установленные сроки, — отметил Сергей Маркатюк, начальник отделения маркетинга ГУФСИН России по Красноярскому краю капитан внутренней службы.

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