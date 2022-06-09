На красноярских «Столбах» в объектив фотоловушки попал горностай. Снимками поделились в пресс-службе парка.

Численность горностая в нацпарке «Красноярские Столбы» — не более 10 особей. Поэтому встретить зверька там большая удача, пишут в группе социальной сети «ВКонтакте» национального парка.

Животное предпочитает держаться рядом с ручьями, в сильно захламленных участках. Охотно селится рядом с кустарниками, в молодых ельниках. Избегает сосновые боры и болотистые участки тайги.

Его скрытный образ жизни дополняется маскировочной шубкой — зимой она белая, может быть с желтоватым оттенком, летом — резко двухцветная, с белым низом и рыжевато-бурым верхом. Темный хвостик нужен ему для защиты от врагов.

Фото: © vk.com/npkrasstolby