В Красноярске осудят заведующего хирургическим отделением, пойманного на взятках за внеплановые операции

Следственный отдел по Ленинскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершил расследование уголовного дела заведующего хирургическим отделением № 1. Врача-хирурга КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 20 имени И.С. Берзона» обвиняют по трём эпизодам преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ.

Как сообщают в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в июне и июле 2021 года обвиняемый по договорённости с тремя пациентами получил от них взятки 110 тысяч рублей за проведение операций во внеплановом порядке, подпадающих под Программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи.

В июне 2021 года к обвиняемому на приём обратилась пациентка с направлением от врача-терапевта о необходимости госпитализации и проведения плановой операции. Врач предложил женщине провести операцию не раньше августа. Он сослался на очерёдность пациентов. После чего сообщил пациентке о возможности провести хирургическое вмешательство раньше за 30 тысяч рублей.

Обвиняемый провёл ей операцию внепланово в июне 2021 года и получил за это деньги. По такой же схеме он получил 30 и 50 тысяч рублей ещё от двух пациентов.

Уголовное дело с утверждённым заключением направлено в суд.

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